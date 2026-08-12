ZEIST (ANP) - De Spanjaard Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds de Oostenrijker Ernst Happel in 1978. Tot de jaren 70 had het Nederlands elftal juist geregeld een trainer uit een ander land.

Xavi (46) is ook de jongste bondscoach van Oranje sinds Marco van Basten in 2004. De oud-international van het Nederlands elftal was 39 toen hij bondscoach werd. Van Basten bleef aan tot en met het EK van 2008.

Onder Happel haalde het Nederlands elftal in 1978 voor de tweede keer op rij de WK-finale. Die werd verloren van Argentinië, waarna Happel na een dienstverband van een jaar weer vertrok.