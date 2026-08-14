BIRMINGHAM (ANP) - Atlete Maureen Koster heeft voor een grote verrassing gezorgd door in Birmingham het zilver te winnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek. Het is haar eerste grote medaille outdoor. De 34-jarige atlete moest alleen Nadia Battocletti voor zich dulden. De Italiaanse rende met een machtige eindsprint naar haar tweede gouden medaille in het uitverkochte Alexander Stadium. Ze was ook al de beste op de 5000 meter.

Koster nam met haar zilveren medaille revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter. Toen trok ze drie ronden voor het einde ten aanval, maar kon ze niet weglopen bij de concurrentie en miste ze in de laatste 200 meter de snelheid om het af te maken. Vijf loopsters haalden haar nog in.