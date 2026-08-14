EINDHOVEN (ANP) - PSV kan voorlopig niet beschikken over aanvaller Alassane Pléa. De Franse spits viel vrijdag op de training uit met een blessure. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat de 33-jarige aanvaller in elk geval tot de komende interlandperiode eind september niet in actie kan komen in wedstrijden.

Voor zowel Pléa als PSV is de blessure een flinke tegenvaller, meldt de club. De Fransman was net weer fit na een zware knieblessure, waardoor hij vrijwel het gehele vorige seizoen miste.

"Tegelijkertijd blijf ik strijdvaardig en ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn", laat Pléa via de club weten. "Het gaat er niet om hoe vaak je neergaat, maar hoe vaak je weer opstaat."