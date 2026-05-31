Basketballers San Antonio naar finale na zege bij Oklahoma City

OKLAHOMA CITY (ANP/RTR) - De basketballers van San Antonio Spurs hebben voor het eerst sinds 2014 de finale van de Amerikaanse profcompetitie NBA bereikt. De ploeg uit Texas won de best-of-seven-serie tegen titelverdediger Oklahoma City Thunder in de finale van de Western Conference met 4-3, na een 111-103-zege in de beslissende uitwedstrijd.

Oklahoma City speelt in de finale tegen New York Knicks. De Knicks schakelden eerder in de finale van de Eastern Conference Cleveland Cavaliers uit (4-0). Het eerste duel is woensdag in San Antonio.

De Franse sterspeler Victor Wembanyama van de Spurs, die werd weggestuurd na vijf overtredingen, tekende voor 22 punten en 7 rebounds. Shai Gilgeous-Alexander, de meest waardevolle speler van de NBA, was goed voor 35 punten namens Oklahoma City.

San Antonio Spurs won tussen 1999 en 2014 vijf keer het kampioenschap. In hun eerste finale in 1999 wonnen de Texanen met 4-1 van New York Knicks. De ploeg uit New York veroverde de titel alleen in 1970 en 1973.