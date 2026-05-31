Recordbedrag ingezameld rond Nacht tegen Seksueel Geweld

ROTTERDAM (ANP) - In aanloop naar en tijdens de vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld is een recordbedrag opgehaald van meer dan 320.000 euro. Dat meldt Plan International, de organisatie achter de mars in Rotterdam waaraan zaterdagavond en afgelopen nacht bijna 2300 deelnemers meededen. Zij vroegen daarmee aandacht voor straatintimidatie en seksueel geweld.

Deelnemers konden een route van 10 of 20 kilometer lopen, langs plekken waar vrouwen zich in het dagelijks leven regelmatig onveilig voelen. Directeur Garance Reus-Deelder spreekt van een krachtige en solidaire nacht. "Wat bijzonder is, is dat hier niet alleen mensen lopen die dit zelf hebben meegemaakt, maar ook velen, waaronder mannelijke bondgenoten, die zich uitspreken: dit keuren wij af."

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten trapte de Nacht tegen Seksueel Geweld af in de Laurenskerk. "Dit is geen vrouwenprobleem. Dit is een probleem van iedereen", zei ze daar.

Het ingezamelde geld gebruikt Plan International voor een wereldwijd programma om de veiligheid van meisjes en jonge vrouwen in wijken te verbeteren.