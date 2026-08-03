RIO DE JANEIRO (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een Elite16-toernooi op hun naam geschreven. De nummers 6 van de wereldranglijst wonnen in de finale met 21-16 21-16 van titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië.

Met de zege op Solberg en Silva, de mondiale nummers 1, veroverden Stam en Schoon hun derde medaille op rij in een Elite16-toernooi. De Nederlandse vrouwen pakten eind mei zilver in het Tsjechische Ostrava, waarna begin juli een bronzen medaille volgde in Gstaad in Zwitserland.

De laatste keer voor Rio dat Stam en Schoon een Elite16-toernooi wonnen, was in februari 2023 in Doha in Qatar. De twee vormen sinds 2019 een koppel. In 2022 bereikten ze de eerste plaats op de wereldranglijst. Ze waren actief als koppel op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 (uitgeschakeld in tussenronde) en de Spelen van Parijs in 2024 (gestrand in de achtste finales).