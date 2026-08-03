De animatiefilm Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 22 augustus exclusief te zien op SkyShowtime. Dat heeft de streamingdienst maandag bekendgemaakt.

De film speelt zich af na de gebeurtenissen uit de animatieserie Avatar: The Last Airbender, die van 2005 tot en met 2008 werd uitgezonden. Hoofdpersoon Aang, de laatste Airbender, gaat samen met zijn vrienden de hele wereld over op zoek naar een oeroude kracht.

De stem van Aang wordt ingesproken door Eric Nam. Andere stemmen werden ingesproken door onder meer Dave Bautista, Jessica Matten en Román Zaragoza.