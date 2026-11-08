ZEDDAM (ANP) - De Belgische veldrijder Thibau Nys is voor de tweede keer in zijn carrière Europees kampioen geworden. In Zeddam bleef hij na negen ronden zijn landgenoot Joran Wyseure voor. Niels Vandeputte maakte het Belgische podium compleet.

Lokale favoriet Joris Nieuwenhuis greep net naast de medailles. De 30-jarige veldrijder uit Zelhem eindigde als beste Nederlander op de vierde plaats.

In de vierde ronde plaatste Nys zijn versnelling en sloeg een gat. Wyseure ging alleen achter Nys aan. Ook de Zwitser Kevin Kuhn kwam nog dichtbij, maar moest de twee Belgen laten gaan.

Slotronde

In de slotronde hadden Nys en Wyseure ongeveer 10 seconden voorsprong op een groepje van vier renners, met daarbij Nieuwenhuis. Nys pakte bovenaan de trap van 99 treden een kleine voorsprong op Wyseure en gaf die niet meer weg. Nieuwenhuis draaide als eerste van de vier achtervolgers het asfalt op, maar werd nog voorbijgereden door Vandeputte.

Nys won het EK in 2024 ook al. Afgelopen jaar moest hij de titel laten aan zijn landgenoot Toon Aerts en werd hij zelf tweede. Aerts ontbrak op dit EK.