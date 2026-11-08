De Deense koning en koningin hebben zondag hun medeleven betuigd aan de Poolse president Karol Nawrocki na de dodelijke schietpartij in Krakau. In een bericht aan de president, dat door het koningshuis op Instagram is geplaatst, zegt Frederik dat hij en koningin Mary "diep bedroefd" zijn.

"Wij betuigen ons diepste en meest oprechte medeleven aan alle getroffenen, hun naasten en de bevolking van Polen", schrijft Frederik aan Nawrocki. Door de schietpartij, waarbij een twintiger het vuur opende in het centrum van Krakau, vielen zes doden.

Later werden ook nog de lichamen van de ouders en zus van de schutter gevonden in zijn huis. De Poolse autoriteiten hebben een terrorismeonderzoek geopend.