OBIHIRO (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Obihiro genoegen moeten nemen met zilver. De regerend wereldkampioene op deze afstand was met 1.53,85 een fractie langzamer dan Ragne Wiklund. De Noorse won in 1.53,79. Valérie Maltais uit Canada werd derde met 1.55,48.

Wiklund dook met een betere slotronde 0,06 seconde onder de tot dan toe beste tijd van Beune. De Noorse bleef tegenstander Merel Conijn ruim voor. Die eindigde met 1.57,58 als elfde.

Antoinette Rijpma-de Jong kwam tot 1.56,97. De olympisch kampioene werd daarmee achtste. Gioya Lancee zat daar met 1.57,26 vlak achter op de negende plaats.