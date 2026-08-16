AMSTELVEEN (ANP) - Bondscoach Jeroen Delmee heeft genoeg positieve dingen gezien in de eerste wedstrijd van de Nederlandse hockeyers op het WK. "Je moet winnen en ik ben tevreden met hoe de ploeg rustig is gebleven en is gegroeid in de wedstrijd", zei hij na de 5-1-zege op Nieuw-Zeeland. "We hebben een lekkere start van het toernooi."

Delmee was tevreden met de vijf doelpunten van Oranje door Tjep Hoedemakers (2), Duco Telgenkamp, Thierry Brinkman en Koen Beijen. "Waar ik het meest blij mee ben, is dat we elkaar de goals gunnen. Koen geeft een assist op Tjep en Duco verlengt de bal waardoor Thierry hem kan maken. Het is een samenspel van spitsen."

In de eerste helft kwam Oranje op achterstand, maar Delmee bleef vrij rustig. "Je baalt van die goal tegen, maar ik had niet het gevoel dat er heel veel aan de hand was. Je voelde wel dat de ploeg nog niet bevrijd was. Dat is toch de spanning van de eerste wedstrijd. Daarna gooiden ze de schroom van zich af."