AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft een stroef optreden tegen sc Heerenveen afgesloten met puntenverlies (2-2). De club verspeelde een voorsprong van 2-0 in de Johan Cruijff ArenA, het stadion dat deze week de dertigste verjaardag viert.

De ongelukkige keeper Bernt Klaverboer van de bezoekers werkte de bal in de zevende minuut in eigen doel (1-0). Abdellah Ouazane tekende in de 33e minuut voor de prachtige 2-0 en Jacob Trenskow scoorde vlak voor het rustsignaal voor de bezoekers.

Maxence Rivera bezorgde de formatie uit Friesland in de 82e minuut een punt. Ajax en Heerenveen hebben 4 punten na twee speelronden, 2 punten minder dan koplopers AZ en FC Groningen.