Bondscoach Ehren vindt dat hockeysters te weinig creëerden

AMSTELVEEN (ANP) - Bondscoach Raoul Ehren van de Nederlandse hockeyvrouwen vindt dat zijn speelsters "veel te weinig" hebben gecreëerd tijdens de WK-finale tegen Argentinië. Zijn ploeg verloor uiteindelijk na shoot-outs.

"Zuur, heel zuur", zei Ehren direct na afloop. "We kwamen mooi op 1-0 voor. Eigenlijk zitten we dan in de positie waarin we willen zitten. Zij moeten dan gaan komen en wij krijgen meer ruimte. Daar hebben we heel weinig gebruik van gemaakt."

"Uiteindelijk hebben we zelf gewoon veel te weinig gecreëerd", vervolgde hij. "Dat vind ik zonde. Dit soort wedstrijden, halve finales en finales, zit gewoon heel dicht bij elkaar. We krijgen het niet cadeau. Dat zie je hier ook."