Kacey Musgraves eert Dolly Parton tijdens concert

De Amerikaanse countryzangeres Kacey Musgraves heeft een eerbetoon gebracht aan de recent overleden Dolly Parton tijdens een optreden in Boston. Musgraves zong tijdens de show het nummer Here You Come Again van Parton, is te zien op sociale media. Ook droeg ze haar eigen nummer Rainbow op aan de overleden countryzangeres.

Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd na een kort ziektebed. Musgraves schreef eerder al op X dat volgens haar de wereld "plotseling veel minder sprankelt" dan daarvoor.

Ook veel andere bekende mensen reageerden verdrietig op het overlijden van Parton, onder wie Miley Cyrus, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Eminem, Michael Bublé, Paul McCartney, zittend president Donald Trump en Bill en Hillary Clinton.