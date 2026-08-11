BIRMINGHAM (ANP) - Femke Broeders-Bol heeft een veelbelovende start gemaakt op de 800 meter bij de EK atletiek in Birmingham. De Nederlandse topatlete won redelijk eenvoudig haar heat en plaatste zich voor de halve finales op donderdag. Ze liep een relatief bescheiden tijd van 1.59,96.

Broeders-Bol (26) maakte in het Alexander Stadium haar EK-debuut op de 800 meter. Het is de afstand waarop ze nu furore wil maken na haar gloriejaren op de 400 meter horden. De Amersfoortse won op dat onderdeel onder meer twee wereldtitels, twee Europese titels en twee bronzen olympische medailles.

Haar overstap is vooralsnog voortvarend gegaan. Ze liep in februari op haar eerste 800 meter meteen een Nederlands indoorrecord van 1.59,07. Vervolgens won ze op de FBK Games in Hengelo en klokte ze twee mondiale toptijden in de Diamond League-wedstrijden van Parijs en Londen. Met haar beste tijd van 1.55,60 is ze nog maar zes honderdsten verwijderd van het Nederlands record van 1.55,54 waarmee Ellen van Langen op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 historisch goud won.

Broeders-Bol waakte er in aanloop naar de EK voor om al te boude voorspellingen te doen. Haar eerste doel is het halen van de finale. Dat lijkt geen probleem, gezien haar solide optreden in de series. Bol nam bij het uitkomen van de eerste bocht meteen de leiding en stond die niet meer af. Ze moest op de laatste meters wel versnellen om afstand te nemen van de Slowaakse Gabriela Gajanová en de Spaanse Rocío Arroyo, die kort achter haar als tweede en derde finishten.