Gordon merkt de voordelen van zijn fysieke transformatie die hij het afgelopen jaar heeft ondergaan. Naar eigen zeggen voelt de entertainer zich "voor het eerst" in zijn leven mooi, deelt hij op Instagram. "Niet zozeer qua uiterlijk maar meer een idee dat ik goed genoeg ben", stelt Gordon.

"Mijn lichamelijke transformatie heeft ook mentaal zoveel gedaan, rust en geen fomo-gevoel meer", vervolgt hij. "Ik heb te lang mezelf niet goed behandeld en heel vaak gedacht dat ik dingen nodig had van buitenaf om mezelf beter te voelen. Ik omarm het leven meer dan ooit en geniet."

Gordon was dit jaar bezig met fit worden voor een fotoshoot voor Men's Health. Hij staat in oktober op de cover van het blad.