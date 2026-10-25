Dakar Rally in 2027 niet in Saudi-Arabië

BOULOGNE-BILLANCOURT (ANP) - De Dakar Rally vindt in 2027 niet plaats in Saudi-Arabië. Dat hebben de Franse organisator Amaury Sport Organisation (ASO) en de lokale Saudi Motorsport Company (SMC) zondag bekendgemaakt in een verklaring op de site van de auto- en motorrally. Die beslissing hebben de organisatoren genomen wegens "recente ontwikkelingen in de regio". Het evenement zou van 1 tot en met 15 januari 2027 in Saudi-Arabië plaatsvinden. De ASO zegt in de komende dagen de nieuwe locatie bekend te zullen maken.

"Deze beslissing is uitzonderlijk en eenmalig", benadrukken de organisatoren. De editie van 2028 moet wel weer in Saudi-Arabië plaats gaan vinden. Dat jaar vindt de 50e editie van de Dakar Rally plaats.

Eerder dit jaar gingen Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië niet door vanwege de oorlog in Iran. De Grand Prix van Bahrein werd elders verreden, die van Saudi-Arabië verdween van de kalender.