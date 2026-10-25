Inter slaat in blessuretijd alsnog toe tegen Fiorentina

MILAAN (ANP) - Internazionale heeft de koppositie in de Serie A heroverd op Lazio dankzij een spectaculaire comeback tegen Fiorentina. Inter stond met 1-0 achter, maar sloeg alsnog toe met twee treffers in blessuretijd.

Álex Jiménez had met een hard schot Fiorentina halverwege de tweede helft op voorsprong gezet en die goal leek voldoende voor de zege, maar Marcus Thuram trok de stand in de 91e minuut gelijk, waarna Piotr Zieliński in de 98e minuut een strafschop benutte.

Door de zege ging Inter weer over Lazio heen in de stand. Beide ploegen hebben 22 punten, maar de ploeg van coach Cristian Chivu heeft een beter doelsaldo.