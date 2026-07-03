Davis Cup-team speelt tennisduel met Colombia in Den Bosch

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse tennissers spelen in september de wedstrijd in de Davis Cup tegen Colombia in de Maaspoort in Den Bosch. Dat meldde tennisbond KNLTB vrijdag. Het team van captain Paul Haarhuis werd bij de loting in februari gekoppeld aan Colombia.

"De Maaspoort is een fantastische locatie voor een Davis Cup-ontmoeting", zei Jacco Eltingh, directeur sport van de KNLTB via de bond. "De hal biedt een geweldige sfeer waarbij het publiek dicht op de baan zit en echt onderdeel wordt van de wedstrijd. We kijken ernaar uit om samen met de fans in Den Bosch een prachtige tennisambiance neer te zetten en het team maximaal te ondersteunen."

De twee landen spelen om een plaats in de kwalificaties voor de Finals van volgend jaar. Nederland behoorde tot een groep van dertien verliezende landen uit de eerste ronde van de kwalificaties, die het op moeten nemen tegen dertien winnende landen uit de play-offs van de World Group I.

De wedstrijden tegen Colombia zijn op 18 en 19 september.