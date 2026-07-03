De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben vrijdagochtend de tentoonstellingen bezocht in het Koninklijk Paleis in Brussel, meldt het Belgische persbureau Belga. Het werkpaleis van de koning opent vanaf vrijdag voor het eerst sinds 2022 weer tijdelijk de deuren voor het publiek.

Het paleis bleef de afgelopen drie zomers gesloten vanwege grote renovaties aan de gevel en ramen, maar van 3 juli tot en met 16 augustus zijn de deuren weer geopend. Voor bezoekers is het verplicht om een tijdslot te reserveren en kinderen jonger dan 13 jaar kunnen gratis het paleis bezoeken.

Bezoekers krijgen toegang tot de Troonzaal, de Grote Galerij en verschillende historische salons waar officiële ontvangsten plaatsvinden. Ook zijn er vier tijdelijke tentoonstellingen te zien.