Deen Skjelmose meldt zich af voor WK wielrennen

BRØNDBY (ANP) - De Deense wielrenner Mattias Skjelmose (25) heeft zich afgemeld voor de wereldkampioenschappen, die van 20 tot en met 27 september plaatsvinden in de Canadese stad Montréal. Anthon Charmig is opgeroepen als zijn vervanger. Dat heeft de Deense wielerunie maandag bekendgemaakt.

Reden voor de afmelding van Skjelmose is volgens de bond "een zwaar schema met de Tour de France en de Vuelta". De Deen eindigde in Frankrijk als zesde, de Ronde van Spanje sloot hij zondag af met een dertiende plek in het eindklassement. Skjelmose wist in 2025 verrassend de Amstel Gold Race te winnen door de inmiddels tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogačar en olympisch kampioen Remco Evenepoel te verslaan in een sprint. Pogačar ontbreekt in Montréal door een harde val in de Vuelta. Evenepoel geldt als een van de topfavorieten.

Charmig (28) won dit jaar een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen bekend als het Critérium du Dauphiné.