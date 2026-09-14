Voetballer Maldini veroorzaakt auto-ongeluk met drank op

MILAAN (ANP/RTR) - De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij zondagochtend na een auto-ongeluk in Milaan boven de wettelijke alcohollimiet bleek te zitten. Dit meldt een lokale politiebron maandag.

Maldini, die voor Cagliari speelt, was een van de zes personen die lichtgewond raakten toen zijn Porsche Carrera 4 rond 05.15 uur in het noorden van de stad in botsing kwam met een ander voertuig. De 24-jarige aanvaller werd voor controle naar een ziekenhuis gebracht, maar mocht later die dag weer naar huis.

Uit een eerste ademtest die de lokale politie ter plaatse afnam, bleek een alcoholpromillage van 0,91 gram per liter, terwijl een tweede test 0,89 registreerde. De wettelijke limiet in Italië is 0,5 gram per liter. Maldini onderging ook een drugstest, maar de resultaten daarvan worden pas over drie tot vier dagen verwacht.

Maldini is de zoon van voormalig verdediger van Italië en AC Milan Paolo Maldini en speelde eerder voor Lazio, Atalanta en AC Milan. Hij kwam zes keer uit voor het Italiaanse elftal.