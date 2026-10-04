BEIJING (ANP) - Tennisser Novak Djokovic (39) heeft op het China Open ten koste van Alexander Zverev de halve finale bereikt. De Servische 24-voudig grandslamwinnaar blijft daarmee ongeslagen in Beijing, hij won het toernooi bij al zijn zes eerdere deelnames. Hij rekende in drie sets af met de Duitse nummer 2 van de wereld: 4-6 6-4 6-4.

Zverev (29), die dit jaar zijn eerste twee grandslamtoernooien won, brak de Serviër bij zijn eerste opslagbeurt. Dat bleek voldoende voor de eerste setwinst. De tweede set ging dankzij een laat breakpunt naar Djokovic. Ook in de derde set ging het lang gelijk op en maakte de ervaren Serviër tegen het einde van de set het verschil. De als eerste geplaatste Zverev overleefde een matchpoint, maar zag Djokovic zijn tweede benutten.

In de halve eindstrijd is de als derde geplaatste Rus Daniil Medvedev voor Djokovic de volgende tegenstander.