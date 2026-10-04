Kaartjes voor het populaire Britse festival Glastonbury waren zondagochtend in een mum van tijd uitverkocht. Na iets meer dan veertig minuten waren alle tickets weg.

Festivalbaas Emily Eavis zegt op sociale media dat "de vraag naar kaartjes het aanbod ver oversteeg". "Sorry voor degenen die naastgrepen, we hadden graag iedereen binnengelaten", schrijft ze.

Glastonbury, met jaarlijks 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld, keert in 2027 na een jaar pauze terug. De line-up moet nog bekendgemaakt worden. Eavis sloot eerder al uit dat Madonna en Oasis komen. Andere artiesten die veel genoemd worden als mogelijke headliners zijn Taylor Swift, Fontaines D.C., Sam Fender en Harry Styles.