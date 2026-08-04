LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Eerste wielrenster vertrokken in tijdrit Tour de France Femmes

04 aug , 15:21Sport
anp040826141 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
GÉVREY-CHAMBERTIN (ANP) - Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de vierde etappe van de Tour de France Femmes. De rit is een individuele tijdrit van Gévrey-Chambertin naar Dijon over 21 kilometer.
De tijdrit heeft een licht oplopende beklimming halverwege naar Lacets de Marsannay, waarna het parcours in dalende lijn naar Dijon gaat. Geletruidraagster Sigrid Haugset gaat als laatste om 17.28 uur van start. Demi Vollering start vier minuten eerder.
De Noorse Haugset heeft na haar zege in de derde etappe in het algemeen klassement een voorsprong van 2.02 minuten op Kim Le Court-Pienaar uit Mauritius en 2.06 minuten op Vollering.
loading

Loading