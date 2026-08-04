De Deense prinses Benedikte heeft in de koninklijke moestuin van het Gråsten Slot beurzen uitgereikt aan zeventien verenigingen en instellingen die zich inzetten voor kinderen en jongeren in Zuid-Jutland. De 82-jarige tante van koning Frederik deed dat namens de I.P. Nielsen Stichting, zo meldt het Deense hof op Instagram.

Op beelden is te zien dat Benedikte poseert met een bosje bloemen in haar handen. Volgens het Deense hof verzorgde het meisjes- en jongenskoor van Zuid-Jutland, dat zelf ook een cheque ontving, de muziek tijdens de ceremonie.

Benedikte is beschermvrouwe van de I.P. Nielsen Stichting, die projecten voor kinderen en jongeren steunt, en heeft de cheques vaker uitgereikt.