Ethiopische atlete Ayichew verbetert record bij Dam tot Damloop

ZAANDAM (ANP) - Atlete Asayech Ayichew heeft de veertigste editie van de Dam tot Damloop op haar naam geschreven. De 21-jarige Ethiopische verbeterde met een tijd van 50.05 het record van de Noorse hardlooplegende Ingrid Kristiansen, die in 1987 tot een tijd van 50.31 kwam.

Kristiansen was eregast bij de jubileumeditie. De inmiddels 70-jarige Noorse stond bij de finish toen Ayichew over de streep kwam. Voor Ayichew was het de tweede zege in de Dam tot Damloop. Ze was eerder de snelste in 2024.

De Dam tot Damloop is een wedstrijd over 10 Engelse mijlen (16,1 kilometer) van Amsterdam naar Zaandam. Voor de jubileumeditie verkocht de organisatie 46.000 startbewijzen.