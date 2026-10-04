Evenepoel pakt Europese titel wielrennen in Slovenië

ŠENČUR (ANP) - Remco Evenepoel heeft zondag in Slovenië de Europese titel wielrennen veroverd. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint à deux. Een andere Italiaan, Christian Scaroni, werd op een kleine minuut derde.

Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Eerder werd hij al olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als in de tijdrit, en won hij de tijdrit op de EK wielrennen.

Evenepoel is de opvolger van vijfvoudig Tourwinnaar en tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogačar. Door een val in de Vuelta kon de Sloveen zijn Europese titel niet verdedigen in zijn thuisland. Hij was wel aanwezig bij de finish in Šenčur.

Koers

De Belgen controleerden de koers, die pas laat ontbrandde. De wedstrijd, die van start was gegaan in de Sloveense hoofdstad Ljubljana, telde 196,3 kilometer en 2571 hoogtemeters. Maar pas in de voorlaatste ronde van het lokale parcours rondom finishplaats Šenčur begon de finale.

Op de Možjanca, een steil klimmetje dat als scherprechter in de wedstrijd zou dienen, plaatste Ciccone zijn aanval. Evenepoel sprong direct naar zijn wiel en haalde de Italiaan in. In een bocht op de top kwam Evenepoel ten val en ging Ciccone er alleen vandoor. In de afdaling werd de Italiaan teruggegrepen door een elitegroepje, inclusief Evenepoel.

Onverwacht moment

De Belg koos een onverwacht moment uit om zijn aanval te plaatsen, op ruim 32 kilometer van de aankomst. Samen met Ciccone reed hij weg bij de rest. In de laatste ronde weigerde Ciccone lange tijd kopbeurten te doen, omdat Scaroni achtervolgde. De Italiaan had de beste aanzet in de eindsprint en pakte een voorsprong op de Belg. In de laatste meters wist Evenepoel langszij te komen. Een fotofinish wees uit dat de titel naar Evenepoel ging.

Wout Poels, die op 39-jarige leeftijd de kopman was van de Nederlandse ploeg, moest opgeven na een val. Het Nederlandse team speelde geen rol van betekenis. Zaterdag was dat bij de vrouwen wel het geval. De kersverse wereldkampioene Demi Vollering prolongeerde haar Europese titel. Woensdag worden de tijdritten verreden.