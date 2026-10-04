Een open dag op het Media Park in Hilversum heeft zondag veel belangstelling getrokken. In totaal kwamen er ruim 10.000 mensen op af, laat een woordvoerder van Beeld & Geluid desgevraagd weten.

Tijdens het evenement konden bezoekers een kijkje achter de schermen krijgen in verschillende tv-studio's en liepen ze over de sets van onder meer MAX Geheugentrainer, WNL op Zondag, Goedemorgen Nederland en Café Kockelmann. Ook waren er verschillende BN'ers aanwezig.

Beeld & Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer opende de dag samen met André van Duin en Jan Slagter. Zij werden in de originele auto van tv-personage Dorus, een T-Ford uit 1925, over het Media Park gereden. De drie sloegen daarna in het Atrium van Beeld & Geluid een munt ter gelegenheid van 75 jaar televisie in Nederland.