Fenix-Premier Tech haalt wereldkampioene tijdrijden bij beloften

MONTREAL (ANP) - Wielerploeg Fenix-Premier Tech heeft een dag nadat ze de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal veroverde de komst van Felicity Wilson-Haffenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische zal begin volgend jaar aansluiten bij de ploeg van onder anderen de Nederlandse rensters Puck Pieterse, Charlotte Kool en Yara Kastelijn.

"Wat een moment om Felicity Wilson-Haffenden te verwelkomen bij Fenix-Premier Tech", schreef Fenix-Premier Tech op Instagram. De Australische won maandag op het wereldkampioenschap goud voor de Nederlandse Nienke Vinke.