AEX-index verder omhoog na AI-rally op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is dinsdag met winst begonnen. Beleggers trokken zich op aan de flink hogere slotstanden op Wall Street, waar de techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. Vorige week stonden de AI-aandelen nog onder druk na waarschuwingen van topbestuurders over de gevaren van de technologie en oproepen om de ontwikkeling te vertragen.

Maandag wonnen de Amerikaanse chipbedrijven Intel en Advanced Micro Devices (AMD) ruim 12 procent en 10 procent. Meta steeg ruim 11 procent, na eerste tekenen van succes voor de nieuwe persoonlijke AI-assistent van de Facebook-eigenaar. Dat zorgde voor hernieuwd optimisme over AI bij beleggers op Wall Street na de recente onzekerheid in de markt.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 1106,52 punten. De AEX sloot maandag al 0,7 procent hoger, mede dankzij stevige koerswinsten van de chipbedrijven Besi, ASML en ASMI. De MidKap verloor dinsdagochtend 0,3 procent tot 1093,77 punten.