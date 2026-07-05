SILVERSTONE (ANP/DPA) - De Formule 1 heeft het circuit van Portimão achter de hand als vervanger van de laatste grand prix van het seizoen in Abu Dhabi. Volgens de website the-race.com is het Portugese circuit kandidaat voor het geval de races in Qatar of Abu Dhabi op respectievelijk 29 november en 6 december niet door kunnen gaan in verband met de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten.

Portimão stond voor het laatst in 2021 op de F1-kalender. Voor 2027 en 2028 keert de Grote Prijs van Portugal terug op de kalender.

De Formule 1 moest eerder dit jaar de races in Bahrein en Saudi-Arabië uitstellen door de oorlog in Iran. De races kunnen nog later in het seizoen worden ingehaald, meldde F1-baas Stefano Domenicali. Volgens de Britse tv-zender Sky Sports maakt de race in Bahrein daar de grootste kans op. Voor de zomerbreak eind juli moet dat bekend zijn.