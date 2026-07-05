Gordon heeft op Instagram zijn steun uitgesproken aan musicalster Patti LuPone. De wereldberoemde zangeres zit momenteel op een cruiseschip met zo'n 2000 passagiers dat is geweigerd door de Turkse autoriteiten. Turkije wil niet dat het schip aanmeert, omdat de meeste passagiers deel uitmaken van de lhbtiq+-gemeenschap.

LuPone liet op Instagram weten "furieus te zijn" over dit besluit van Turkije. "Deze mannen verdienen zoveel beter dan dit." Gordon deelt op Instagram zijn steunbetuiging aan de meervoudig Tony-winnares en de opvarenden van het schip. "En dit land wil toetreden tot de Europese Unie? Wat een grap!!" schrijft de entertainer, met een droevige emoji.

Volgens de Turkse autoriteiten mag het schip niet aanmeren, omdat de opvarenden "bekend staan om gedrag dat niet verenigbaar is met morele normen". Het was de bedoeling dat de cruise, die dit weekend vanuit Griekenland vertrok, dinsdag een tussenstop zou maken in de Turkse steden Kusadasi en Istanbul. Het schip meert nu aan op Kreta en in Caïro.