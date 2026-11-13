MONACO (ANP/AFP) - De Franse meerkampster Auriana Lazraq-Khlass is door de Athletics Integrity Unit (AIU) 22 maanden geschorst. De AIU meldt dat de straf is opgelegd vanwege fouten bij het doorgeven van haar verblijfplaats voor dopingcontroles, ook wel 'whereabouts' genoemd.

Lazraq-Khlass (27), in 2024 winnares van zilver op de meerkamp bij de EK atletiek in Rome, ging volgens de AIU in een jaar tijd drie keer in de fout met haar whereabouts. Haar schorsing geldt met terugwerkende kracht vanaf 26 maart 2026 en loopt af in januari 2028. Ook zijn haar prestaties vanaf 10 november 2025 ongeldig verklaard, waardoor ze haar Franse nationale indoortitel op de vijfkamp verliest.

De Française betwistte alleen haar derde overtreding. Volgens de AIU, een onafhankelijke instantie die doping opspoort in de atletiek, verklaarde ze dat ze van plan was haar locatiegegevens voor de volgende dag te wijzigen, maar deze per ongeluk voor dezelfde dag had bijgewerkt. De AIU erkent in haar oordeel dat de fout niet opzettelijk was, maar verwijt de atlete onzorgvuldigheid.