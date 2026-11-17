TURIJN (ANP) - De Franse tennisser Arthur Fils heeft zijn eerste zege binnen in de ATP Finals in Turijn. De nummer 7 van de wereld rekende in de groepsfase af met de Spanjaard Rafael Jódar in drie sets: 4-6 6-2 6-2.

Fils had zijn eerste partij verloren van de Amerikaan Ben Shelton; voor Jódar was het zijn tweede nederlaag. De 20-jarige Spanjaard boog in zijn eerste partij voor de Duitse nummer 1 van de wereld, Alexander Zverev. Shelton en Zverev treffen elkaar dinsdagavond.

De ATP Finals is de seizoensafsluiter met de acht beste tennissters van het afgelopen jaar.

Jódar begon nog goed tegen Fils. Na een late break trok hij de eerste set naar zich toe. De 22-jarige Fils begon steeds beter te spelen en hij nam in de tweede en derde set met vroege breaks de controle over de partij.