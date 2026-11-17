BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie overweegt of het restant van de EU-defensielening SAFE kan worden gebruikt om Oekraïne in 2027 extra financieel te ondersteunen. Het gaat om 21 miljard euro. Dat zei de Ierse defensieminister Helen McEntee na afloop van een vergadering van de EU-ministers van Defensie.

De tweede optie waarnaar de Commissie kijkt, is het toekennen van de resterende 21 miljard euro aan individuele lidstaten, waarmee ze hun defensiecapaciteit kunnen vergroten, aldus McEntee. Lidstaten kunnen tot 1 december een plan indienen om aanspraak te maken op een deel daarvan.

De Europese Commissie heeft vorig jaar een speciale pot met 150 miljard euro ingesteld, van waaruit EU-lidstaten geld kunnen lenen voor de gezamenlijke productie of aankoop van defensiematerieel. Negentien lidstaten hebben daar een beroep op gedaan.

70 miljard euro extra

Oekraïne heeft volgend jaar 70 miljard euro extra nodig. De Europese Commissie heeft toegezegd om twee derde daarvan te regelen.

De Commissie komt een dezer dagen met een concreet voorstel daartoe. De EU-regeringsleiders nemen daarover uiteindelijk het besluit.

EU-lening

Eind vorig jaar werden de EU-regeringsleiders het na een marathonzitting eens over een lening aan Oekraïne van 90 miljard euro voor 2026 en 2027. Diverse lidstaten wilden de bevroren Russische tegoeden voor financiële steun aan Oekraïne gebruiken. Na fel verzet van vooral België werd gekozen voor een EU-lening.

Nu Oekraïne heeft aangegeven meer geld nodig te hebben, wordt door een aantal EU-lidstaten geopperd om daarvoor alsnog die bevroren Russische tegoeden voor te gebruiken. België blijft tegen. De Russische tegoeden staan bij de Belgische financiële instelling Euroclear. Premier Bart De Wever vreest voor Russische repercussies.