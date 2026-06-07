SAINT-ISMIER (ANP) - De Franse wielrenner Alex Baudin heeft zondag de eerste etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de voorbereidingskoers op de Tour de France die tot vorig jaar bekendstond als het Critérium du Dauphiné. De 25-jarige renner van EF Education-EasyPost bleef als enige over uit een kopgroep. In de achtervolging werd Ramses Debruyne uit België tweede, voor de Fransman Léo Bisiaux.

De etappe van Vizille naar Saint-Ismier in de omgeving van Grenoble was 146,2 kilometer lang en telde vijf beklimmingen. Op de zwaarste klim van de dag, de Côte de Rousset met de top op 21 kilometer van de eindstreep, bepaalde Visma - Lease a Bike het tempo in dienst van kopman Matteo Jorgenson. Het uitdunnende peloton achtervolgde Baudin, de laatst overgebleven vluchter.

In de slotfase volgden meerdere aanvallen, waarna een groep van tien achtervolgers ontstond. Voor hen restte de sprint om plek 2.

De twee topfavorieten voor de Tour de France, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, doen niet mee aan de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Wel doen klassementsrenners als Oscar Onley, Kévin Vauquelin en Isaac del Toro mee. Ook het 19-jarige Franse talent Paul Seixas, die zijn Tourdebuut gaat maken, rijdt mee.

Vauquelin en Onley kwamen in de eerste achtervolgende groep over de streep op 32 seconden van de winnaar, 12 seconden voor een groep met onder anderen Del Toro en Seixas.

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes telt acht etappes en duurt tot en met 14 juni.