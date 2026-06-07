SÁVOLY (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft in de MotoGP na de sprintrace ook de Grote Prijs van Hongarije op zijn naam geschreven. De Spaanse regerend wereldkampioen bleef zijn landgenoot Pedro Acosta voor. Francesco Bagnaia eindigde op ruime afstand als derde.

Marco Bezzecchi en Jorge Martín, de nummers 1 en 2 in het algemene klassement, kwamen in de eerste bocht ten val en waren kansloos voor een topklassering.

Márquez en Acosta zorgden zaterdag ook al voor een een-tweetje in de sprintrace. De zege op zondag is voor Márquez zijn honderdste GP-overwinning uit zijn loopbaan.

In de Moto2-klasse was er een dertiende plek voor Zonta van den Goorbergh, die daarmee punten pakte. Collin Veijer kwam na een crash in de vijfde bocht niet verder dan de 23e plek. Veijer kon de race na zijn crash nog wel hervatten, maar kwam op een ronde achterstand en was daardoor kansloos voor een goede klassering. De zege ging naar de Spanjaard Manuel González. Voor González was het zijn derde zege op rij.