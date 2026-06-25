Geen Tour de France voor klimmer Bilbao in afscheidsjaar

MANAMA (ANP) - De Spaanse wielrenner Pello Bilbao zal in zijn afscheidsjaar geen Tour de France rijden. De 36-jarige klimspecialist is niet op tijd hersteld van een virale infectie die hij opliep in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (voorheen het Critérium du Dauphiné). Dat meldde zijn ploeg Bahrain-Victorious op X.

Bilbao zou normaal gesproken een van de kopmannen zijn in de ploeg voor de Tour de France. Hij won in 2023 een etappe in de Tour en eindigde twee keer bij de eerste tien in het algemeen klassement. Dit jaar liet hij goede resultaten zien: zesde in de Ronde van het Baskenland, zesde in Luik-Bastenaken-Luik en vierde in Eschborn-Frankfurt.

Bilbao kondigde in april aan dat hij stopt na dit wielerseizoen. Hij werd in 2011 profrenner. Op zijn erelijst prijken ook twee etappezeges in de Ronde van Italië van 2019.