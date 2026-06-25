Advocaat vindt dat Curaçao zichzelf heeft overtroffen op WK

PHILADELPHIA (ANP) - Het elftal van Curaçao heeft zichzelf volgens bondscoach Dick Advocaat overtroffen. Dat zei hij na de uitschakeling op het WK na een 2-0-nederlaag tegen Ivoorkust. "Ze hebben keihard gewerkt. Ze mogen trots zijn op zichzelf. Ze hebben laten zien wat ze kunnen", zei de coach in Philadelphia.

Advocaat liet na afloop weten dat hij er geen minuut aan heeft gedacht dat dit wel eens zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. "Nee, daar ben ik nog niet mee bezig geweest", zei Advocaat. "Maar dat komt misschien wel als ik zo wegloop hier."