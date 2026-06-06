BADHOEVEDORP (ANP) - Golfer Joost Luiten overweegt na een slechte derde ronde op het KLM Open zijn caddie nog tijdens het toernooi te vervangen. De tweevoudig winnaar zakte op The International in Badhoevedorp ver weg in het klassement na een ronde van 75 slagen (4 boven het baangemiddelde).

Luiten sprak meteen na afloop zijn frustratie uit over onder meer de samenwerking met zijn caddie Alan Burns uit Zuid-Afrika. Iets wat tijdens de ronde al tot uiting was gekomen.

Gevraagd hoe hij het probleem ging oplossen, was Luiten duidelijk. "Caddie eruitgooien", zei hij tegen een aantal journalisten. "Het ging niet heel goed op de baan, dat liep hoog op. Dus het zou me verbazen als hij nog aan de tas wil zitten."

De Bleiswijker wist nog niet of Burns zondag nog zijn caddie zou zijn. "Ik weet het niet. Ik moet met hem zitten zo, dus we zullen zien. Ik kan niets beloven. Maar goed, dit is ook een beetje emotie wat er nu speelt. Misschien is het over een uur wat bedaard. Maar als dit blijft gebeuren, dan moet je wel gaan kijken. Ik kan mezelf moeilijk ontslaan, maar hem wel."