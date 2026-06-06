Een proefversie van de videogame 1666 Amsterdam, over het 17e-eeuwse Amsterdam, is nu te downloaden op de pc. Het spel werd in 2014 al aangekondigd, maar daarna werd er jarenlang niets meer van vernomen. De bedoeling is dat de hele game later dit jaar in een vroegtijdig stadium gespeeld kan worden.

Het verhaal volgt Noa, een zogenoemde Verzamelaar. Het mysterie dat zij moet oplossen, overspant meerdere eeuwen. In de trailer die werd vertoond, zijn onder meer zwarte katten, heksen en monsters te zien.

De game wordt gemaakt door Patrice Désilets, die eerder bij Ubisoft als creative director werkte aan de eerste drie delen van de Assassin's Creed-games. Het spel over Amsterdam zou iets weghebben van deze franchise.