Griekspoor is Van de Zandschulp op tennisranglijst weer voorbij

LONDEN (ANP) - Tallon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser. De 30-jarige Haarlemmer zakte op de maandag uitgebrachte wereldranglijst één positie, van 66 naar 67. Botic van de Zandschulp, die vorige week in Estoril al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, viel terug van de 55e naar de 69e plaats.
Jesper de Jong, die in Estoril ook direct werd uitgeschakeld, behoort niet meer tot de beste honderd. Hij is nu de mondiale nummer 106.
In de top 10 steeg de Serviër Novak Djokovic van de zevende naar de vijfde plaats. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan.