Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in Seattle

SEATTLE (ANP) - Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle zijn meerdere slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie van de stad op X. Het incident vond plaats in het Seattle Center vlak bij de beroemde Space Needle.

Amerikaanse media melden op basis van de autoriteiten dat er drie doden en meerdere gewonden zijn. De brandweer zou vlak na 18.00 uur (lokale tijd) een melding van de schietpartij binnen hebben gekregen. Twee dodelijke slachtoffers overleden ter plekke. Vier gewonden, onder wie een 2-jarig kind, werden naar het ziekenhuis gebracht. Een vijfde gewonde had lichte verwondingen en werd op locatie behandeld.

De burgemeester van Seattle, Katie Wilson, laat in een verklaring op haar website weten dat er een verdachte is opgepakt. Ze noemt de schietpartij een "daad van verschrikkelijk geweld".

In het Seattle Center werd het culinair festival Bite of Seattle gehouden. De politie roept mensen op de plek te vermijden.