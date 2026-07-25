Hamilton naast Verstappen bij start Hongarije na straf

BOEDAPEST (ANP) - Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Britse Ferrari-coureur is als straf drie plaatsen teruggezet op de startgrid omdat hij de Australiër Oscar Piastri van McLaren had gehinderd in diens snelle ronde. Hamilton staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen.

Hamilton moest zich na de kwalificatie melden bij de racestewards vanwege het incident met Piastri. De Ferrari-coureur, die de tweede tijd had neergezet, vreesde in de interviews kort na de kwalificatie al dat deze straf hem boven het hoofd hing.

Naast Lando Norris, die in de McLaren van poleposition start, staat nu Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc uit Monaco. De tweede startrij wordt gevormd door klassementsleider Kimi Antonelli uit Italië en Piastri.