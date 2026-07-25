Katy Perry geschokt over gebruik nummer Firework door Trump

Zangeres Katy Perry is "geschokt en woedend" dat de regering-Trump haar hitnummer Firework heeft gebruikt in een TikTok-video met beelden van militaire aanvallen. De video verscheen donderdag op het officiële TikTok-account van het Witte Huis. De tekst "boom, boom, boom" uit het liedje gaat gepaard met beelden van bommen die ontploffen en de tekst "Iran is gewaarschuwd".

In een bericht op X laat Perry weten er niet van gediend te zijn "dat Firework is gebruikt op het TikTok-account van het Witte Huis als achtergrondmuziek bij videobeelden van militaire aanvallen. Ik heb hier geen toestemming voor gegeven, er is mij niets gevraagd en ik keur dit absoluut ten strengste af."

De zangeres vervolgt dat ze dit nummer heeft geschreven "als een lofzang op hoop, genezing en innerlijke kracht". Dat het nummer nu wordt ingezet als soundtrack bij een video met militaire doeleinden, schiet bij Perry in het verkeerde keelgat. "Dit is een totale schending van waar mijn muziek voor staat. Mijn muziek is bedoeld om mensen samen te brengen, niet om oorlog te vieren."

Perry is een van de vele artiesten die van zich uitspreken tegen het ongeoorloofde gebruik van hun nummers door de regering-Trump voor politieke video's. In juni haalde Ariana Grande al hard uit naar het Witte Huis. Zo verscheen een versie van haar nummer Bye in een TikTok-video waarin ICE-agenten mensen arresteerden en handboeien omdeden. Ook Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Céline Dion, Neil Young en The Rolling Stones hebben kritiek geuit op Trump, omdat hij hun muziek gebruikte om steun te werven voor zaken waar zij het niet mee eens zijn.