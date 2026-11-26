STJØRDAL (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben in aanloop naar het Europees kampioenschap verloren van Denemarken. De oefenwedstrijd in het kader van de Golden League in Noorwegen eindigde in 31-24 voor de Denen.

De ploeg van bondscoach Henrik Signell stond tegen Denemarken bij rust nog voor met 16-15, maar incasseerde vroeg in de tweede helft zeven tegentreffers op rij. Zaterdag speelt Nederland in Stjørdal nog tegen regerend wereldkampioen Noorwegen. In oktober werd in de Golden League met ruime cijfers verloren van Noorwegen (38-23) en gelijkgespeeld tegen Duitsland (25-25).

De handbalsters bereiden zich met de wedstrijden in Noorwegen voor op het Europees kampioenschap, dat van 3 tot en met 20 december verspreid over vijf landen plaatsvindt. Nederland speelt op het EK in de eerste groepsfase in het Tsjechische Brno tegen gastland Tsjechië, Oostenrijk en Kroatië.