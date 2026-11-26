AMSTERDAM (ANP) - Rayane Bounida was met twee doelpunten de grote uitblinker bij Ajax in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Thun (4-0) in de Conference League. "Het was een leuk avondje om te spelen", zei hij met een grote glimlach in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA.

De 20-jarige Belg miste de eerste maanden van het seizoen door een blessure. "Er ging toen zoveel door mijn hoofd. Ik heb ook veel met de trainer gepraat. Hij vindt dat ik ook verdedigend mijn werk moet doen. Na de wedstrijd van net heeft hij me verteld dat ik het ook goed heb gedaan als ik de bal niet had. Dat was leuk om te horen."

Bounida opende in de zesde minuut met een geplaatst schot de score en benutte in de zeventigste minuut een vrije trap. Hij speelde op de positie van Jorthy Mokio, die minimaal vier maanden aan de kant staat met een gebroken kuitbeen. "Ik heb hem voor deze wedstrijd nog even geappt. Ik beloofde hem niet teleur te stellen. Ik denk dat hij wel tevreden is."