Heerenveen wil alle olympische ijssporten naar Thialf halen

HEERENVEEN (ANP) - Heerenveen wil dat schaatsstadion Thialf de komende jaren ook het trainingscentrum wordt voor de olympische curlers, skeletonners en bobsleeërs. Topsport NOORD onderzoekt deze ambitie het komende halfjaar en zegt de steun te hebben van de gemeente Heerenveen en provincie Friesland. "We willen dat iedereen die naar de Winterspelen gaat, hier zijn voorbereiding heeft", zegt directeur Evert Jorritsma van de regionale topsportorganisatie.

De curlers trainen nu nog in Zoetermeer. Voor de skeletonners en bobsleeërs zijn op dit moment geen faciliteiten in Nederland. Topsport NOORD hoopt op het terrein van Thialf de komende jaren voor hen een startbaan te kunnen bouwen. Ook zijn er plannen voor een aparte shorttrackhal en een nieuwe ijshockeyhal of een verbouwing van de huidige.

Topsport NOORD hoopt dat er voor de nieuwe faciliteiten geen publiek geld nodig is. Dit moet de komende maanden blijken uit onderzoeken. Voor het einde van dit jaar wil de stichting weten of de plannen haalbaar zijn.