Filip en Mathilde zijn in Harvard voor diplomauitreiking dochter

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in de VS voor de diploma-uitreiking van hun dochter, prinses Elisabeth. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Donderdag neemt de 24-jarige kroonprinses van België haar diploma als master in openbaar beleid in ontvangst. Zij studeert aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard.

Voor de ceremonie zal komiek Conan O'Brien de studenten toespreken. Elisabeth studeerde aan de campus 'Harvard Kennedy School', vernoemd naar de bekendste voormalige student, de Amerikaanse oud-president John F. Kennedy. Aan haar faculteit studeren in totaal 630 studenten af.